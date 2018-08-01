Богородцы могут погасить долги за ЖКУ по частям

Сроки погашения задолженностей за жилищно-коммунальные услуги позволят отложить управляющие компании района Богородское, для чего с собственниками и нанимателями квартир будут заключены договоры реструктуризации долга.

Сроки полного погашения невыплаченных вовремя коммунальных платежей можно будет несколько сдвинуть. Достигается это путем разделения имеющейся задолженности на части и обязательной выплаты каждой из частей в установленные сроки. Размер частей и регулярность их выплат в каждом конкретном случае рассчитывается индивидуально, исходя из возможностей жильцов. Все договоренности, достигнутые между управляющими компаниями и жителями, будут прописаны в договоре и обязательны для исполнения обеими сторонами.

В случае если богородцы не станут придерживаться установленного в соглашении порядка выплат, УК района могут обратиться в суд с исковым заявлением. В настоящее время на судебном рассмотрении находится уже свыше 334 дел.