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Богородцы могут погасить долги за ЖКУ по частям
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Богородцы могут погасить долги за ЖКУ по частям 

Официальный сайт управы района Богородское 1 августа 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Сроки погашения задолженностей за жилищно-коммунальные услуги позволят отложить управляющие компании района Богородское, для чего с собственниками и нанимателями квартир будут заключены договоры реструктуризации долга.
Сроки полного погашения невыплаченных вовремя коммунальных платежей можно будет несколько сдвинуть. Достигается это путем разделения имеющейся задолженности на части и обязательной выплаты каждой из частей в установленные сроки. Размер частей и регулярность их выплат в каждом конкретном случае рассчитывается индивидуально, исходя из возможностей жильцов. Все договоренности, достигнутые между управляющими компаниями и жителями, будут прописаны в договоре и обязательны для исполнения обеими сторонами.
В случае если богородцы не станут придерживаться установленного в соглашении порядка выплат, УК района могут обратиться в суд с исковым заявлением. В настоящее время на судебном рассмотрении находится уже свыше 334 дел.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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