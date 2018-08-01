В Татарстане пенсия работавших пенсионеров выросла в среднем на 137 рублей

Отделение ПФР по РТ сделало перерасчет пенсий татарстанским пенсионерам и потратило на это более 49 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Повышение было автоматическим и коснулось 316,4 тысяч татарстанских пенсионеров, продолжавших трудиться в 2017 году. Средний размер прибавки составил 137, 80 рублей.

В ПФР напомнили, что перерасчет страховых пенсий был сделан пенсионерам по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году уплачивались страховые взносы. Перерасчет зависит от размера зарплаты пенсионера и производится индивидуально, тогда как индексация пенсий производится на одинаковый процент. При этом потолок прибавки работающим пенсионерам ограничен тремя пенсионными баллами. То есть максимальная прибавка составила 170,14 рубля.