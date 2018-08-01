В Тюмени аферистка вернула банку похищенный миллион рублей

В Тюмени вынесен приговор бывшей сотруднице банка, которая похитила со счетов клиентов почти миллион рублей. Экс-сотрудница кредитной организации признана виновной в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Как следует из материалов уголовного дела, 27-летняя девушка в мае 2017 года устроилась на работу в тюменский офис одного из банков менеджером по операционно-кредитной работе. Спустя некоторое время она решила уволиться, но перед этим завладеть чужими деньгами.

«В последний свой рабочий день менеджер похитила со счетов пяти клиентов почти миллион рублей. Она выбрала тех клиентов, которые открывали дебетовые, кредитные счета не в Тюмени и долгое время ими не пользовались», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Афера вскрылась после того, как в офис банка в Якутии обратилась клиентка, которой сообщили о наличии кредитной задолженности. В ходе внутреннего расследования выяснилось, что фактически задолженности у женщины нет, но со счета пропали почти 300 тысяч рублей. После этого банк выявил еще четыре факта хищения денег у клиентов и обратился в полицию.

Утраченные деньги организация клиентам возместила, а мошенница — вернула похищенное банку.

С учетом всех обстоятельств суд назначил девушке 2 года лишения свободы условно..