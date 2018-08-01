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Орешкин сообщил о спаде хайпа вокруг криптовалют
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Орешкин сообщил о спаде хайпа вокруг криптовалют 

Газета.Ru 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ажиотаж вокруг криптовалют сходит на нет. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Хайп, который был вокруг этой тематики еще полгода назад, сходит на нет", — сказал Орешкин.
Он также подчеркнул, что в нынешнем виде криптовалюты не могут играть роль традиционных валют.
Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по информации, информационным технологиям и массовых коммуникациям Леонид Левин сравнил криптовалюты с фантиками.
Он подчеркнул, что никто не несет гарантии за обеспечение подобного рода средств.
На данный момент правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен.
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