Более 170 вологодских семей ежемесячно получают выплаты из средств маткапитала

По 10 732 рубля каждый месяц получают молодые семьи Вологодчины. Такие выплаты производят 171 семье региона.

Именно столько матерей написали заявления о ежемесячных выплатах из средств материнского капитала. Право на это имеют женщины, родившие второго ребенка после 1 января этого года, и чей доход в семье на человека не превышает 17 861 рубля.

Чтобы получить выплату, необходимо обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ или воспользоваться личным кабинетом гражданина на сайте ПФРФ.

Напомним, что размер минимального дохода на одного члена семьи составляет 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения Вологодчины за 2 квартал прошлого года. А размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала привязан к прожиточному минимуму ребенка в Вологодской области за 2 квартал 2017 года.