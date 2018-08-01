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Более 170 вологодских семей ежемесячно получают выплаты из средств маткапитала
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Более 170 вологодских семей ежемесячно получают выплаты из средств маткапитала 

Вологда.рф 1 августа 2018
Фото: Вологда.рф
По 10 732 рубля каждый месяц получают молодые семьи Вологодчины. Такие выплаты производят 171 семье региона.
Именно столько матерей написали заявления о ежемесячных выплатах из средств материнского капитала. Право на это имеют женщины, родившие второго ребенка после 1 января этого года, и чей доход в семье на человека не превышает 17 861 рубля.
Чтобы получить выплату, необходимо обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ или воспользоваться личным кабинетом гражданина на сайте ПФРФ.
Напомним, что размер минимального дохода на одного члена семьи составляет 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения Вологодчины за 2 квартал прошлого года. А размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала привязан к прожиточному минимуму ребенка в Вологодской области за 2 квартал 2017 года.
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