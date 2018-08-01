Тинькофф Банк предложил карту для болельщиков ЦСКА

Карта Mastercard выпускается в двух категориях — World и Black Edition и может быть как дебетовой, так и кредитной.

Для держателей карт предусмотрена программа лояльности по начислению бонусных единиц «БитКоней» за покупки. Накопленные баллы можно обменять на призы и привилегии от ПФК ЦСКА на «Витрине впечатлений» (events.pfc-cska.com/prizes).

Традиционно для банка по кредитной карте «БитКоней» начисляется больше. За покупки в официальных магазинах ПФК ЦСКА, в кассах и на фудкортах ВЭБ Арены клиенты получат 10% баллами по кредитке и 5% по дебетовой карте, за прочие покупки 1%.

Продуктовый виджет

Также предусмотрено фиксированное количество баллов: 50 «БитКоней» на день рождения и 300 и 100 «БитКоней» по кредитной и дебетовой картам соответственно за покупку или продление абонементов ЦСКА. Максимально в месяц можно заработать 6 000 бонусных единиц.

Условия обслуживания карт и кредитования — стандартные. В зависимости от категории пластика кредитный лимит может достигать 1,5 млн рублей, ставки — 12-49,9% годовых, льготный период на операции по оплате товаров и услуг составляет не более 55 дней.

Плата за обслуживание кредитных карт — 590 и 7 900 рублей для World и Black Edition соответственно. Дебетовые карты обслуживаются бесплатно при остатке на счете от 30 тыс. рублей и 3 млн рублей соответственно. Для бесплатного обслуживания дебетовой Black Edition как альтернатива остатку предусмотрено совершение покупок на сумму от 200 тыс. рублей в месяц.

Плата за СМС-информирование — 59 рублей в месяц по картам World и не взимается по Black Edition.