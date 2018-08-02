У приставов РТ на исполнении находится 40 тысяч дел неплательщиков ЖКУ

40 353 исполнительных листа на должников за ЖКУ находятся в службе судебных приставов Татарстана. Общая сумма задолженности не сообщается.

Всего с начала года было взыскано более 317 млн рублей в счет погашения долгов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба УФССП по РТ. Что заставить должников платить, приставы могут арестовать и изъять их личное имущество, удерживать часть денег из зарплаты, снять средства с банковского счета. Также они имеют право ограничить выезд за границу и запретить регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом. Таким правом приставы активно пользуются — за полгода было вынесено 129 тысяч постановлений о запрете регистрационных действий с автомобилем и 8,4 тысячи постановлений о запрете действий с недвижимостью.

Проверить свои долги можно на сайте УФФСП по РТ. Там же можно оплатить свою задолженность.