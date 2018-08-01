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Балаковскому району требуется 65 миллионов рублей на погашение дефицита бюджета
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Балаковскому району требуется 65 миллионов рублей на погашение дефицита бюджета 

Свободные новости 1 августа 2018
Фото: Свободные новости
Администрация Балаковского района объявила на портале «Госзакупки» электронный аукцион по поиску финансовой организации, которая предоставит бюджету района невосполняемую кредитную линию на 65 миллионов рублей. Аукцион был объявлен вчера, 31 июля, заявки на него принимаются до 16 августа.
Кредитная линия требуется администрации района для «финансирования дефицита районного бюджета». Деньги должны быть получены районом не позднее 1 ноября э того года. Пользоваться кредитной линией чиновники планируют не более двух лет — до октября 2020 года.
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