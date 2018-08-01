Льготные автокредиты будут выдавать и дальше

На 2018-2020 годы продлено действие госпрограммы по субсидированию автокредитования.

Программа предусматривает, что государство выделяет банкам субсидии, которые покрывают расходы на уплату ими первого взноса за машину в размере 10 процентов ее стоимости при ее покупке гражданином в кредит.

Условия, которым должен соответствовать человек для получения автокредита по данной схеме:

а) иметь водительское удостоверение;

б) не брать автокредит в 2017 году;

б) иметь 2 или больше детей до 18 лет или никогда прежде не иметь в собственности автомобиль.

Таким образом уже в текущем году по данной схеме планируется продать более 45 тыс. машин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.07.2018 № 870 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Вступает в силу 07.08.2018

Официальный интернет-портал правовой информации, 30.07.2018

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