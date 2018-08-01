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Льготные автокредиты будут выдавать и дальше
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Льготные автокредиты будут выдавать и дальше 

Время бухгалтера 1 августа 2018
На 2018-2020 годы продлено действие госпрограммы по субсидированию автокредитования.
Программа предусматривает, что государство выделяет банкам субсидии, которые покрывают расходы на уплату ими первого взноса за машину в размере 10 процентов ее стоимости при ее покупке гражданином в кредит.
Условия, которым должен соответствовать человек для получения автокредита по данной схеме:
а) иметь водительское удостоверение;
б) не брать автокредит в 2017 году;
б) иметь 2 или больше детей до 18 лет или никогда прежде не иметь в собственности автомобиль.
Таким образом уже в текущем году по данной схеме планируется продать более 45 тыс. машин.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.07.2018 № 870  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Вступает в силу 07.08.2018
Официальный интернет-портал правовой информации, 30.07.2018
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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