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«Ак Барс» ввел вклад «Уверенное будущее»
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«Ак Барс» ввел вклад «Уверенное будущее» 

Банки.ру 1 августа 2018
Вклад открывается при одновременном заключении договора накопительного страхования жизни на сумму ежегодного взноса, составляющего не менее 10% вклада и не менее 50 000 рублей.
Депозит открывается на 370 дней в сумме от 50 тыс. рублей под 8,5% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока на счет вклада или ежемесячно на карту по выбору вкладчика.
«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке до востребования. При отказе/расторжении договора накопительного страхования жизни процентная ставка составляет 6,5% годовых, с даты следующей за датой информирования банка об отказе от договора», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Хвостова.
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