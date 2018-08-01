Где бизнес сможет взять «длинные деньги»

Банки не хотят менять цветные бумажки ни на что: ни на новые предприятия, ни на расширение налоговой базы, ни на рабочие места. Но бизнесу постоянно нужны деньги. Предприниматель — это демиург, он преобразует мир вокруг себя, делает его лучше: предлагает новые товары, совершенствует технологии, находит источники сырья и рынки сбыта. Без хорошего инвестиционного плеча с этой задачей не справиться. На различных конференциях, со страниц деловых изданий на нас льется информация, что однопроцентный экономический рост — это новая нормальность, что нужно развиваться на свои деньги. А еще говорят, что в России нет достойных инвестирования проектов. Все это — выдумки.

Во-первых, никто в мире не развивается на свои деньги. На расширение предприятия всегда нужны большие суммы, чем оно может позволить себе выделить. Да, реально вырастить бизнес с оборотом до ста миллионов рублей в год без всяких инвестиционных вливаний. Но увеличить со 100 до 500 миллионов рублей нереально, если не вложить в основные фонды сумму, по меньшей мере равную стартовому обороту. Встает закономерный вопрос: где взять деньги? Совет «развиваться на свои» означает отказаться от развития.

Банковская система, по сути, отказалась предоставлять «длинные деньги» бизнесу, поэтому мы должны объединиться и совместно с Минпромторгом создать институт, который обеспечит доступ к инвесткредитованию всем участникам рынка

Во-вторых, нормальным однопроцентный экономический рост считать никак нельзя. Если мы соглашаемся, что это в порядке вещей, мы проиграли в грядущей промышленной революции. Причем не только США и Китаю, а всему миру.

По поводу «отсутствия проектов»: а вы еще пропишите в договорах, что тело кредита должно быть возвращено через 15 минут после выдачи — тогда уж точно никаких посягательств на ваши деньги не будет. Очень странно, что сервисный, по сути, институт стал играть главенствующую роль в отношениях с бизнесом. На самом деле предприниматель должен выбирать банк, соответствующий его критериям, а не наоборот.

Почему сложилась такая ситуация? Потому что банки считают приоритетными для себя только два направления: расчетно-кассовое обслуживание и валютные спекуляции. У меня был разговор с руководителем одного из крупнейших госбанков. Я жаловался, что нет длинных инвесткредитов. А он мне тихо так: «Андрей, ну что ты пристал. Зачем я буду кредитовать тебя под 20 процентов годовых, если я хожу на валютную биржу и имею там 10 процентов в день? А с твоим проектом мне придется возиться, следить за его эффективностью, рисковать».

Надо понимать, что такое отношение банков к бизнесу избирательно. Крупные госкомпании продолжают получать кредиты в тех объемах и на тех условиях, которые их устраивают. Не кредитуют только малый и средний бизнес. Казалось бы, ну и пусть, ведь большие игроки развиваются, следовательно, экономика растет. Как бы не так! Несколько лет назад мы проанализировали данные Росстата ЦБ и выяснили, кто на самом деле инвестирует в российские регионы. Оказалось, что 85 процентов инвестиций в основные фонды — это частный бизнес. Крупный и малый со средним инвестируют примерно поровну. О чем говорят эти цифры? О том, что экономический рост в 2011 году прекратился именно потому, что перестал инвестировать малый и средний бизнес, ведь у него «забрали» кредитные деньги.

Банки, которые сегодня еще кредитуют предпринимателей, хотят иметь и венчурную 20-процентную доходность, и обеспечение на уровне американского пенсионного фонда, который вообще не вкладывает деньги в активы, предлагающие доход выше шести процентов годовых, поскольку считает их слишком рискованными.

В кредитном договоре написано, что банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку. Кроме того, заемщик должен предоставить поручительство от всех аффилированных юрлиц, а все собственники — личное поручительство. Далее, банк сам решает, во сколько оценить залоги. Ни один венчурный фонд таких непомерно высоких требований не предъявляет. Предприниматель оказывается связанным по рукам и ногам, и малейшая нестабильность на рынке повлечет его банкротство.

Иной раз банкиры говорят: «Зачем давать вам деньги, вы же их своруете». Сама по себе аргументация странная. Но, даже если предположить, что доля «плохих» долгов дойдет до 15 процентов при общем объеме кредитования в четыре триллиона рублей, а именно такова, по нашим подсчетам, минимальная сумма, которую нужно выделять ежегодно для стабильного развития экономики страны, на невозвраты придется 600 миллиардов. На санацию трех банков, «лопнувших» из-за недальновидности собственников, ушло в два раза больше! Ушло, заметьте, в никуда. А если бы мы кредитовали бизнес, имели бы плоды в виде новой продукции, роста зарплат и количества рабочих мест, увеличения объемов платежеспособного спроса.

Банковская система, по сути, отказалась поддерживать бизнес, предоставлять ему «длинное плечо» для развития. Поэтому мы должны объединиться и совместно с Минпромторгом создать институт, который занимался бы исключительно предоставлением кредитов бизнесу. Речь об обеспечении доступа к инвестиционному кредитованию всех участников рынка.

Твердую позицию должны занять профобъединения. Очень важно, чтобы предпринимательское сообщество профинансировало научные исследования в области экономики и организации финансовой системы, которые спрогнозируют, что произойдет, если все останется, как есть. Я думаю, исход будет печальным. Новый институт должен отвечать за экономический рост в стране. Для него нужно определить источник денег и создать организации, которые будут обеспечивать связь этих денег с бизнесом. Без участия банкиров. Если хочешь, чтобы дело было сделано, сделай его сам.