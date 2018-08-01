С августа работающим пенсионерам повысили пенсии

Отмечается, что перерасчет коснулся всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности, за которых в 2017 году уплачивались страховые взносы. Максимальная прибавка составляет 235,74 рубля.

"В отличие от традиционной индексации, когда размеры пенсий увеличиваются на определенный процент, этот перерасчет происходил индивидуально и зависел от размера заработной платы пенсионера", — говорится в сообщении.

На проведение перерасчета страховых пенсий в бюджете Пенсионного фонда РФ в 2018 году предусмотрено 10,7 млрд рублей. В августе прошлого средний размер прибавки в результате перерасчета составил 169 рублей.