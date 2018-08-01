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С августа работающим пенсионерам повысили пенсии
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С августа работающим пенсионерам повысили пенсии 

РИА Новости Крым 1 августа 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Работавшие в 2017 году пенсионеры в августе начнут получать страховую пенсию в повышенном размере, сообщает пресс-служба управления Пенсионного фонда России в РК.
Отмечается, что перерасчет коснулся всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности, за которых в 2017 году уплачивались страховые взносы. Максимальная прибавка составляет 235,74 рубля.
"В отличие от традиционной индексации, когда размеры пенсий увеличиваются на определенный процент, этот перерасчет происходил индивидуально и зависел от размера заработной платы пенсионера", — говорится в сообщении.
На проведение перерасчета страховых пенсий в бюджете Пенсионного фонда РФ в 2018 году предусмотрено 10,7 млрд рублей. В августе прошлого средний размер прибавки в результате перерасчета составил 169 рублей.
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