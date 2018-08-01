Клиенты российского туроператора остались с носом

Клиенты «Матрешки Тур» остались с носом из-за абсурдных правил

Все туристы, купившие путевки в «Матрешке Тур», застрахованы в компании «Якорь». Но, как заявили в АТОР, выплаты будут производиться только тем клиентам, чьи туры должны были состояться после 22 июня, когда туроператор объявил о прекращении деятельности.

Тем же, кому было отказано до этой даты, страховые выплаты не положены. Ситуация абсурдна, но, к сожалению, вполне законна, так как туристов страхуют именно от банкротства. Ольге Коледе из Санкт-Петербурга, можно сказать, повезло. Она должна была лететь на Кипр с 9 по 17 июля. Так что, может, еще получится вернуть потраченные 150 тысяч рублей. Вот что она рассказала Bussines FM:

Ольга Коледа, клиентка «Матрешки Тур»:

«Я писала им претензию. Соответственно, ответ на претензию тоже не пришел. И в последний раз, когда я им звонила, они, откровенно говоря, меня послали и сказали обращаться в страховую. Я документы отправила. Как я поняла, может быть, что-то я не вложила. Сейчас я жду от них письма, еще на дополнительные документы мне запрос отправили. Пока в подвешенном состоянии, даже не знаю, как они примут мои заявления — положительно или нет».

Bussines FM позвонила в страховую компанию «Якорь». Там подтвердили, что, действительно, не у всех клиентов имеется необходимый пакет документов. И в этом виноват туроператор, говорит директор Департамента андеррайтинга Марина Никитина

Марина Никитина, директор Департамента андеррайтинга:

«Очень много заявлений, которые не являются турпродуктом, нет соответствующих документов, туроператор им не оформлял должным образом. Там, где документы все собраны, где они подтверждают, будут оплачены, но мы не можем платить тем, кто говорит на слово, мы же не можем верить, мы должны увидеть подтверждение, документацию того, что действительно деньги были даны, туроператор их получил. Туроператор, судя по всему, не везде их оприходовал документально».

Есть еще одна проблема. Сумма претензий клиентов, поданных в страховую компанию, превысила предельную сумму финансового обеспечения туроператора в 25 млн рублей. Было подано более 300 заявлений от туристов на 33,5 млн Но все же есть шанс, что если не все, то хотя бы часть денег удастся вернуть. Остальным же прямая дорога в суд, но не факт, что они чего-то добьются, говорит юрист Общества защиты прав потребителей Сергей Емельянов

Сергей Емельянов, юрист Общества защиты прав потребителей:

«Обращаться нужно в арбитражный суд, становиться в очередь на возмещение с заявлением о банкротстве данной структуры —другого варианта нет. Я вам приведу простой пример: если у любой организации нет ничего, то судебные приставы выносят определение о прекращении исполнении исполнительного производства в связи с отсутствием денежных средств должника. Что делать дальше? Наше законодательство не устанавливает решение вопроса на такой случай. Нет у должника денежных средств, значит, все, вы ему простили».

Возможно, что простить придется и клиентам «Натали Турс». Туроператор 4 июля объявил об аннулировании всех туров до 1 октября и остановке продаж из-за финансовых проблем. Компания предложила клиентам подать заявления на возврат денег или получить «гарантийные обязательства», в соответствии с которыми они смогут отдохнуть на ту же сумму начиная с 1 апреля будущего года. Но никаких возвратов нет.

Bussines FM уже рассказывала историю москвички Леси, которой пришлось заплатить 2700 долларов из своего кармана за номер в турецком отеле, так как «Натали Турс» не проплатила контрагенту. Но до сих пор вернуть деньги не получается.

Леся москвичка «Ничего не изменилось абсолютно, ситуация находится в стадии той, в которой и была: мы отдали все свои заявления, подали кучу документов, доказывающих то, что мы потратили свои деньги и внесли за отель повторно. „Натали Турс“ все это приняла, присвоила входящие номера и все, на этом все остановилось. Ничего не двигается с места, в офисах трубки не берут, общаться не хотят, собрали с нас заявления и исчезли».

К решению проблемы могла бы подключиться «Турпомощь». Но она не может этого сделать, так как «Натали Турс» не признает себя банкротом. Еще одна абсурдная, но существующая норма нашего законодательства, из-за которой люди не могут получить свои деньги обратно.