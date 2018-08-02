Долги россиян перед банками стремительно растут

Долги россиян перед банками растут в два раза быстрее их зарплат

Потребительские кредиты населению растут быстрее зарплат и сбережений, сообщило Минэкономразвития . В июне они выросли на 15,9% в годовом выражении после 15,1% в мае, а с устранением сезонности — более чем на 20%. При этом рост реальных зарплат в это же время замедлился до 7,2%, а вкладов россиян в банках — до 7,1% (с 7,6 и 7,7% в мае соответственно).

За все первое полугодие 2018 г. портфель кредитов населению вырос на 1,1 трлн руб. до 13,3 трлн, следует из данных ЦБ . Только Сбербанк за это время выдал потребительских кредитов на рекордные 714 млрд руб. — это на 74% больше, чем годом ранее, ВТБ дал населению 400 млрд руб. — на 32% больше, чем за тот же период 2017 г. Спрос населения на потребительские кредиты растет: инфляция после 2014 г. сравнительно низкая, ключевая ставка ЦБ стабилизировалась на невысоком уровне, ускорился рост зарплат, поясняет управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков . С начала года ВТБ дважды улучшал условия по своим кредитным программам и увеличил выдачу кредитов на 17%, замечает вице-президент ВТБ Дмитрий Поляков

Компании же, напротив, все активнее сберегают, пишет Минэкономразвития: в июне они увеличили вклады в банках на 8,3% в годовом выражении (месяцем ранее — на 6,5%). Выросли и их займы — но только на 2,8% к тому же периоду 2017 г., а с учетом корпоративных облигаций — на 3,3% (после роста в мае на 2,6 и 3,1% соответственно).

Банки сосредоточились на кредитовании населения — при текущем регулировании им это выгоднее, чем кредитовать бизнес, ­посетовал министр экономического развития Максим Орешкин (его цитирует «Прайм»). Такая ситуация беспокоит Минэкономразвития, говорит он и предлагает ЦБ сделать займы компаниям более выгодными для банков по сравнению с потребительскими. Представитель Минэкономразвития не ответил на запрос «Ведомостей» о том, выражал ли Орешкин как член набсовета Сбербанка озабоченность высокими темпами роста выданных им потребительских кредитов.

Розничное кредитование действительно восстанавливается быстрее корпоративного, отчасти потому, что в 2015–2016 гг. население активно сокращало задолженность перед банками, теперь же, когда зарплаты растут, а ставки достигли дна, снова стало ее наращивать, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова . Более заинтересованы в кредитовании людей банки и из-за санкций, продолжает она: если компания окажется под риском санкции, трудности могут возникнуть и с возвратом кредитов. Но рост потребительских кредитов в отличие от ипотеки практически исчерпан: уже взятые кредиты близки к 10% ВВП — восточноевропейским максимумам, предупреждает Орлова.

Потребительское кредитование начало восстанавливаться еще в прошлом году на фоне падающих доходов населения. Люди вынуждены увеличивать потребление за счет розничных кредитов, замечали аналитики РАНХиГС . В начале 2018 г., накануне выборов, зарплаты бюджетников стали стремительно расти: правительству необходимо было выполнить майские указы президента Владимира Путина и довести зарплаты учителей, врачей и ученых до 100–200% от средних по региону. Вслед за зарплатами росли и доходы населения — на 4,2–5,6% в годовом выражении в феврале — апреле. Но уже в мае — июне реальные доходы россиян вернулись к околонулевым темпам роста. Вслед за этим выросла доля россиян, ожидающих ухудшения материального положения своей семьи в течение следующего года, с 12% в мае до 22% в июне, а тех, кто ждет улучшения, — сократилась с 24 до 19%, свидетельствуют результаты опроса «ИнФОМа».

ЦБ уже снижает выгодность займов населения для банков: с 1 мая выросли коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам, а с 1 сентября регулятор повысит их снова — по займам, полная стоимость которых превышает 10% годовых. ЦБ рассматривает и другие предложения по стабилизации роста потребительского кредитования, говорил зампред ЦБ Василий Поздышев (его цитировало «РИА Новости» ). Например, применять повышенные надзорные требования к банкам, потребительские кредиты у которых растут существенно быстрее, чем в среднем по рынку, или ограничивать рост у них таких кредитов, перечисляет представитель ЦБ. Интересно, по его словам, предложение банков ввести дифференцированные повышенные коэффициенты риска на потребительские кредиты — в зависимости от суммы кредита: на крупные займы, более 300 000 руб., больший коэффициент риска. Кроме того, с 2019 г. банки начнут регулярно рассчитывать показатель долговой нагрузки PTI, хотя применять его в регулировании ЦБ начнет не раньше 2020 г., добавляет представитель ЦБ.

Но высокорисковые заемщики активнее кредитуются в микрофинансовых организациях (МФО): по данным Национального бюро кредитных историй, МФО в апреле — июне выдали займов «до зарплаты» на 26,3 млрд руб. — на 23,8% больше, чем годом ранее. Уязвимые группы населения уже серьезно закредитованны, говорит главный аналитик ITS Wealth Management Георгий Окромчедлишвили, в дальнейшем существенного роста этих займов не предвидится. Но и заметного снижения тоже, для этого должен возобновиться стабильный экономический рост, заключает он.