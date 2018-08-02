Ещё
Суперцены для владимирцев
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Суперцены для владимирцев 

ТВ-МИГ 18 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
В эту пятницу во Владимире откроет свои двери первый полноформатный центр терминальной торговли федеральной сети «Ситилинк».
Теперь жители Владимира и области смогут приобрести весь ассортимент техники, других товаров и услуг одного из лидеров отечественного рынка интернет-торговли «Ситилинк» в новом магазине.
«Ситилинк» подарит жителям города настоящий праздник — суперцены на ряд товаров, розыгрыш техники и подарочных сертификатов, призы и конкурсы.
В праздничные дни, когда магазин впервые распахнет свои двери для горожан, покупателей порадуют специальные низкие цены на большинство товаров «Ситилинк», среди которых планшеты, ноутбуки, телевизоры и др.
Также будет действовать одна из самых любимых акций — «1000 товаров по рублю». По ее условиям, при покупке на сумму от 1000 рублей второй товар из указанного списка продается за 1 рубль.
Будут проведены конкурсы, и каждому участнику выпадет шанс выиграть действительно ценные подарки. Во время открытия всем клиентам, совершившим покупку, будет выдана клубная карта «Ситилинк», владельцем которой в обычные дни можно стать только после покупки товаров на сумму от 5 000 рублей. Карта дает возможность приобретать товары по специальным ценам и иметь множество привилегий.
Новый магазин, как всегда, предложит местным жителям и гостям города широкий ассортимент компьютерной цифровой, бытовой и садовой техники, офисной мебели и других категорий более 700 ведущих брендов.
Возможность покупки «здесь и сейчас» — огромный плюс для горожан. Просто оформите заказ на сайте или в магазине через терминал— и получите товар в самые короткие сроки в течение 5 минут. Забрать заказ можно непосредственно в магазине, расположенном в ЦУМе «Валентина». Также можно оформить доставку на дом/офис. Компания не прибегает к услугам сторонних курьерских компаний, покупатель всегда получает товар из рук сотрудника. Поэтому все вопросы, связанные с доставкой, решаются быстро и легко.
ТВ-МИГ: последние новости
Торги на капремонт больницы в Струнино завершены Мэрию Суздаля накажут на 100 тысяч рублей – за бездействие С «Бакулинс Моторс Групп» требуют вернуть долги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Россияне скупают дачи108
Дач больше не будет8
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение