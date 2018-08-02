Суперцены для владимирцев

В эту пятницу во Владимире откроет свои двери первый полноформатный центр терминальной торговли федеральной сети «Ситилинк».

Теперь жители Владимира и области смогут приобрести весь ассортимент техники, других товаров и услуг одного из лидеров отечественного рынка интернет-торговли «Ситилинк» в новом магазине.

«Ситилинк» подарит жителям города настоящий праздник — суперцены на ряд товаров, розыгрыш техники и подарочных сертификатов, призы и конкурсы.

В праздничные дни, когда магазин впервые распахнет свои двери для горожан, покупателей порадуют специальные низкие цены на большинство товаров «Ситилинк», среди которых планшеты, ноутбуки, телевизоры и др.

Также будет действовать одна из самых любимых акций — «1000 товаров по рублю». По ее условиям, при покупке на сумму от 1000 рублей второй товар из указанного списка продается за 1 рубль.

Будут проведены конкурсы, и каждому участнику выпадет шанс выиграть действительно ценные подарки. Во время открытия всем клиентам, совершившим покупку, будет выдана клубная карта «Ситилинк», владельцем которой в обычные дни можно стать только после покупки товаров на сумму от 5 000 рублей. Карта дает возможность приобретать товары по специальным ценам и иметь множество привилегий.

Новый магазин, как всегда, предложит местным жителям и гостям города широкий ассортимент компьютерной цифровой, бытовой и садовой техники, офисной мебели и других категорий более 700 ведущих брендов.

Возможность покупки «здесь и сейчас» — огромный плюс для горожан. Просто оформите заказ на сайте или в магазине через терминал— и получите товар в самые короткие сроки в течение 5 минут. Забрать заказ можно непосредственно в магазине, расположенном в ЦУМе «Валентина». Также можно оформить доставку на дом/офис. Компания не прибегает к услугам сторонних курьерских компаний, покупатель всегда получает товар из рук сотрудника. Поэтому все вопросы, связанные с доставкой, решаются быстро и легко.