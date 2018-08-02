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Деньги в срок. Как добиться возврата НДФЛ в Приморье?
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Деньги в срок. Как добиться возврата НДФЛ в Приморье? 

АиФ-Владивосток 2 августа 2018
Фото: АиФ-Владивосток
В налоговые органы Приморского края участились случаи обращения граждан по вопросу сроков получения денежных средств, заявленных к возмещению.
Речь идёт о суммах налога, заявленных на возврат в декларациях по форме 3-НДФЛ за образование, лечение, приобретение (строительство) жилого дома, квартиры, комнаты или долей в них.
Как пояснили в управлении ФНС России по Приморского края, налоговым законодательством предусмотрена процедура проведения камеральной налоговой проверки декларации о доходах, в результате чего налоговая инспекция проверяет декларацию на подтверждение имущественных или социальных налоговых вычетов и документы налогоплательщиков в течение трёх месяцев со дня их подачи в налоговый орган.
При подтверждении сумм налога к возмещению, с момента окончания камеральной проверки, в течение месяца производится возврат денежных средств по заявлению налогоплательщика на указанный расчетный счёт.
В случае если налогоплательщиком не было подано заявление на возврат вместе с налоговой декларацией на вычет, то подать данное заявление в налоговый орган необходимо по мере завершения камеральной проверки, то есть спустя три месяца с даты подачи декларации.
Общий срок на процедуру подтверждения сумм налога к возмещению и перечисления денежных средств на счет налогоплательщика составляет четыре месяца.
Обращаем внимание, что одновременное предоставление заявления на возврат денежных средств с налоговой декларацией на вычет не сокращает срока на принятие решения о возврате денежных средств на расчетный счёт.
Таким образом, даже если налогоплательщик предоставил заявление вместе с декларацией, возврат денежных средств будет произведен в течение месяца со дня окончания камеральной проверки.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru могут узнать о ходе и дате завершения камеральной проверки декларации по форме 3-НДФЛ, получить информацию о подтверждении суммы заявленного вычета, воспользоваться образцами заявлений о перечислении излишне уплаченной суммы налога на банковскую карту, сберегательную книжку или расчётный счёт, а также проследить, перечислены ли денежные средства, в случае, если право на получение налогового вычета подтверждено, в разделе сервиса «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы».
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