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Что делать, если пропустил получение пенсии?
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Что делать, если пропустил получение пенсии? 

АиФ Волгоград 2 августа 2018
Фото: АиФ Волгоград
Выплатной период доставки пенсий в Волгоградской области установлен с 3 по 23 число каждого месяца.
«В Волгоградской области доставка пенсий и иных социальных выплат производится в 31 банке и ФГУП «Почта России», — рассказала руководитель группы по взаимодействию со СМИ ОПФ РФ в регионе Оксана Аханова. — Отделением ПФР по Волгоградской области заключены договоры со всеми организациями, осуществляющими доставку пенсии на территории региона.
Если же пенсионер, которому обычно доставляют пенсию на дом, по какой-то причине не получил её по графику выбранной им организации, то доставка может быть произведена в другой день до окончания выплатного периода, то есть до 23-го числа каждого месяца. Если гражданин не смог получить пенсию до окончания выплатного периода в текущем месяце, то она будет выплачена в следующем месяце в полном объёме.
Каждый пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку, и подать соответствующее заявление в Управление ПФР. Также можно изменить способ доставки, выбрав получение пенсии и других выплат на банковский счёт, в том числе и на банковскую карту. Кроме того, по желанию гражданина на время его отъезда или дольше пенсия может выплачиваться по доверенности. Также заявление об изменении способа доставки пенсии можно подать лично в Управление ПФР или в офисы МФЦ».
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