В России изменились правила выдачи льготной ипотеки

В России поменяли правила выдачи льготной ипотеки

Российское правительство утвердило выдачу льготной ипотеки для семей с четырьмя и более детьми, а также увеличило максимальную сумму кредита в рамках этой программы, сообщает ТАСС

Поправки в законодательство устраняют допущенную в предыдущей редакции неточность, из-за которой льготную ипотеку могли оформить только семьи, где родился второй или третий ребенок.

«Правительство РФ постановляет утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства РФ от 30 декабря 2017 г. (…) Подпункт "б" дополнить словами "и (или) последующих детей», — цитирует постановление информагентство.

Изменения коснулись и максимальной суммы кредита. Теперь в регионах семьи, где рождается второй ребенок и последующие дети, могут рассчитывать на шесть миллионов, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 12 миллионов рублей. Ранее лимиты составляли три и восемь миллионов соответственно.

Программу льготного ипотечного кредитования для семей со вторым и третьим детьми в России запустили в начале 2018 года, в ее рамках ставка по кредиту субсидируется до шести процентов годовых.

На тот факт, что программа действует для семей, где родился второй и третий ребенок, но не распространяется на семьи с четвертым и последующими детьми, в ходе прямой линии пожаловался президенту отец многодетной семьи из Иваново Дмитрий Верховский. После этого в день эфира ставку по оформленной на Верховского ипотеке снизили с 13 до 9,5 процента.