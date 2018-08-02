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Промсвязьбанк вошел в перечень банков для проведения госзакупок
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Промсвязьбанк вошел в перечень банков для проведения госзакупок 

Волга Ньюс 20 часов назад
В уполномоченных банках участники закупок будут открывать специальные счета, на которых смогут храниться средства для обеспечения заявок на участие в электронной форме в открытом конкурсе или в конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, а также закрытых электронных процедурах.
Согласно постановлению правительства, банки, которые могут работать с госзакупками, должны иметь универсальную лицензию и участвовать в системе обязательного страхования вкладов. Помимо этого, кредитная организация должна также соответствовать одному из условий: иметь кредитный рейтинг не ниже уровня «А— (RU)» по шкале АКРА и кредитный рейтинг не ниже «ruA-» по шкале «Эксперт РА»; иметь собственный капитал не менее 100 млрд руб. и находиться под прямым или косвенным контролем Центробанка или Российской Федерации.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.
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