Промсвязьбанк вошел в перечень банков для проведения госзакупок

В уполномоченных банках участники закупок будут открывать специальные счета, на которых смогут храниться средства для обеспечения заявок на участие в электронной форме в открытом конкурсе или в конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, а также закрытых электронных процедурах.

Согласно постановлению правительства, банки, которые могут работать с госзакупками, должны иметь универсальную лицензию и участвовать в системе обязательного страхования вкладов. Помимо этого, кредитная организация должна также соответствовать одному из условий: иметь кредитный рейтинг не ниже уровня «А— (RU)» по шкале АКРА и кредитный рейтинг не ниже «ruA-» по шкале «Эксперт РА»; иметь собственный капитал не менее 100 млрд руб. и находиться под прямым или косвенным контролем Центробанка или Российской Федерации.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.