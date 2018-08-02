Можно передать сотрудникам служебные авто и не платить страховые взносы

Компания передала своим сотрудникам по договорам безвозмездного пользования (ссуды) служебные автомобили.

Пенсионный фонд обнаружил это в ходе выездной проверки. Проверяющие решили, что тем самым компания внедрила скрытую форму оплаты труда. Значит, как и с любого вознаграждения сотрудникам за работу, в данной ситуации фирма должна заплатить страховые взносы. В этом случае — с дохода, полученного работниками в натуральной форме путем использования служебных машин в личных целях. По расчетам фонда, это примерно 200 тыс. рублей.

Компания оспорила это утверждение и выиграла суд.

Она указала, что к скрытой оплате труда ситуация не имеет отношения. Фирма сделала это для оптимизации бизнес-процессов с целью рационального использования ресурсов.

Сам по себе факт наличия трудовых отношений не является основанием считать все имущество, предоставленное работодателем своим сотрудникам, оплатой их труда.

Заключенные договоры о передаче авто прямо подпадают под ч. З ст. 7 Закона № 212-ФЗ, в силу которой страховыми взносами не облагаются выплаты и иные вознаграждения, производимые на основании гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности на имущества или передача его в пользование.

Судьи согласились, что фирма заключила с работниками самостоятельные, отдельные от трудовых обязанностей гражданско-правовые сделки, что не является формой скрытой оплаты труда.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 17.07.2018 № Ф05-10435/2018

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