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Можно передать сотрудникам служебные авто и не платить страховые взносы
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Можно передать сотрудникам служебные авто и не платить страховые взносы 

Время бухгалтера 21 час назад
Компания передала своим сотрудникам по договорам безвозмездного пользования (ссуды) служебные автомобили.
Пенсионный фонд обнаружил это в ходе выездной проверки. Проверяющие решили, что тем самым компания внедрила скрытую форму оплаты труда. Значит, как и с любого вознаграждения сотрудникам за работу, в данной ситуации фирма должна заплатить страховые взносы. В этом случае — с дохода, полученного работниками в натуральной форме путем использования служебных машин в личных целях. По расчетам фонда, это примерно 200 тыс. рублей.
Компания оспорила это утверждение и выиграла суд.
Она указала, что к скрытой оплате труда ситуация не имеет отношения. Фирма сделала это для оптимизации бизнес-процессов с целью рационального использования ресурсов.
Сам по себе факт наличия трудовых отношений не является основанием считать все имущество, предоставленное работодателем своим сотрудникам, оплатой их труда.
Заключенные договоры о передаче авто прямо подпадают под ч. З ст. 7 Закона № 212-ФЗ, в силу которой страховыми взносами не облагаются выплаты и иные вознаграждения, производимые на основании гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности на имущества или передача его в пользование.
Судьи согласились, что фирма заключила с работниками самостоятельные, отдельные от трудовых обязанностей гражданско-правовые сделки, что не является формой скрытой оплаты труда.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 17.07.2018 № Ф05-10435/2018
Документ включен в СПС «КонсультантПлюс»
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