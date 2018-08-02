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Промсвязьбанк запустил новый зарплатный проект в интернет-банке «Мой бизнес»
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Промсвязьбанк запустил новый зарплатный проект в интернет-банке «Мой бизнес» 

Волга Ньюс 20 часов назад
Также клиенты смогут в режиме онлайн проверять и направлять в банк файлы и сопроводительные документы для заказа карт, пополнения счетов сотрудников, информацию об уволенных сотрудниках, а также получать списки открытых счетов банковских карт.
Зарплатный проект в Промсвязьбанке позволяет оптимизировать бухгалтерский учет и значительно сэкономить время и трудозатраты по выдаче заработной платы.
Интернет-банк «Мой бизнес» позволяет осуществлять удаленное управление банковскими сервисами и проведение операций по счетам юридических лиц. Система работает круглосуточно и обладает современными средствами шифрования, обеспечивая высокий уровень защиты и конфиденциальности. Она работает на любых устройствах и браузерах, позволяет формировать аналитику доходов и расходов, проверять контрагентов и вести по ним статистику.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.
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