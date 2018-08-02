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Роспотребнадзор зафиксировал более 100 жалоб на финансовые услуги в Оренбуржье
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Роспотребнадзор зафиксировал более 100 жалоб на финансовые услуги в Оренбуржье 

Rambler News Service 13 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
113 обращений от потребителей финансовых услуг поступило в Роспотребнадзор по Оренбургской области по итогам первой половины года, пишет 56orb.ru.
Среди них наиболее распространенными являются вопросы о навязывании страховых продуктов при оформлении кредита, взимании дополнительных комиссий, возможности возврата страховой премии, а также о наличии в договорах с банком ущемляющих условий.
По результатам рассмотрения вынесено 3 постановления о привлечении финансовых организаций к административной ответственности. Суд принял решение об удовлетворении требований потребителя.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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