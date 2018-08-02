Роспотребнадзор зафиксировал более 100 жалоб на финансовые услуги в Оренбуржье

113 обращений от потребителей финансовых услуг поступило в Роспотребнадзор по Оренбургской области по итогам первой половины года, пишет 56orb.ru.

Среди них наиболее распространенными являются вопросы о навязывании страховых продуктов при оформлении кредита, взимании дополнительных комиссий, возможности возврата страховой премии, а также о наличии в договорах с банком ущемляющих условий.

По результатам рассмотрения вынесено 3 постановления о привлечении финансовых организаций к административной ответственности. Суд принял решение об удовлетворении требований потребителя.