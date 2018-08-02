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«Амкар» может объявить о банкротстве
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«Амкар» может объявить о банкротстве 

LiveSport.Ru 57 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Пермский «Амкар» не намерен возвращать долги игрокам и тренерам команды в размере 500 миллионов рублей, поэтому может пройти процедуру банкротства.
Об этом рассказал знакомый с ситуацией пермский юрист, которого нанял один из бывших футболистов «Амкара».
По его словам, клуб сознательно вводит всех в заблуждение, сообщая о ликвидации клуба, когда на самом деле «Амкар» хотят объявить банкротом, чтобы в итоге не отдавать долги.
«Вполне возможно, что сейчас они попытаются ввести упрощенную процедуру банкротства ликвидируемого должника. История с ликвидацией может продолжаться в районе шести месяцев, так как срок может быть продлен судом.
У кредиторов, в том числе у игроков, есть шанс просто не попасть в ликвидационный баланс», — цитирует юриста Sport24.
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