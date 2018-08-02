«Амкар» может объявить о банкротстве

Пермский «Амкар» не намерен возвращать долги игрокам и тренерам команды в размере 500 миллионов рублей, поэтому может пройти процедуру банкротства.

Об этом рассказал знакомый с ситуацией пермский юрист, которого нанял один из бывших футболистов «Амкара».

По его словам, клуб сознательно вводит всех в заблуждение, сообщая о ликвидации клуба, когда на самом деле «Амкар» хотят объявить банкротом, чтобы в итоге не отдавать долги.

«Вполне возможно, что сейчас они попытаются ввести упрощенную процедуру банкротства ликвидируемого должника. История с ликвидацией может продолжаться в районе шести месяцев, так как срок может быть продлен судом.

У кредиторов, в том числе у игроков, есть шанс просто не попасть в ликвидационный баланс», — цитирует юриста Sport24.