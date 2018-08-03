Ещё
«Амкар» не намерен отдавать долги футболистам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.30
$
63.59
73.46
73.67
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
73.13
+0.00 Золото
1206.07
+0.02 РТС
1134.43
–0.57
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1572
–0.0151
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

«Амкар» не намерен отдавать долги футболистам 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Руководство «Амкара» намерено закрыть клуб через банкротство.
Ранее сообщалось, что пермский футбольный клуб задолжал около 500 миллионов рублей. Треть этой суммы составляют долги по зарплате перед футболистами. В случае банкротства «Амкара» никому из игроков долги не вернут.
— Вполне возможно, что сейчас они попытаются ввести упрощенную процедуру банкротства ликвидируемого должника. История с ликвидацией может продолжаться в районе 6 месяцев, так как срок может быть продлен судом. У кредиторов, в том числе у игроков, есть шанс просто не попасть в ликвидационный баланс, — сказал адвокат одного из бывших футболистов «Амкара».
Напомним, «Амкар» прекратил свое существование по итогам сезона-2017/18.
Российский стадион: последние новости
Александр Овечкин возглавил рейтинг российских знаменитостей по версии журнала Forbes Туристы за время ЧМ-2018 по футболу в России оформили tax free почти на 1 млрд рублей 87 процентов гостей ЧМ-2018 по футболу хотели бы вернуться в Россию снова
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дерипаска отказался выходить из-под санкций32
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала10
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей45
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль349
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение