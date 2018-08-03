«Амкар» не намерен отдавать долги футболистам

Руководство «Амкара» намерено закрыть клуб через банкротство.

Ранее сообщалось, что пермский футбольный клуб задолжал около 500 миллионов рублей. Треть этой суммы составляют долги по зарплате перед футболистами. В случае банкротства «Амкара» никому из игроков долги не вернут.

— Вполне возможно, что сейчас они попытаются ввести упрощенную процедуру банкротства ликвидируемого должника. История с ликвидацией может продолжаться в районе 6 месяцев, так как срок может быть продлен судом. У кредиторов, в том числе у игроков, есть шанс просто не попасть в ликвидационный баланс, — сказал адвокат одного из бывших футболистов «Амкара».

Напомним, «Амкар» прекратил свое существование по итогам сезона-2017/18.