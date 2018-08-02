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Тинькофф Банк и ОКБ запускают «Отчет о кредитной истории»
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Тинькофф Банк и ОКБ запускают «Отчет о кредитной истории» 

Банки.ру 18 часов назад
Тинькофф Банк совместно с Объединенным Кредитным Бюро (ОКБ) запустил услугу «Отчет о кредитной истории». Опция позволит клиентам банка проверить свою финансовую репутацию, говорится в сообщении бюро.
«В отчете о кредитной истории можно узнать всю информацию о своих действующих и закрытых кредитах, кредитных картах, оставшейся сумме выплат, просроченных выплатах и дате ближайшего платежа», — отмечается в релизе.
Также клиенты Тинькофф Банка могут узнать из отчета, какой банк и когда интересовался их кредитной историей, а также персональный кредитный скоринг, который автоматически рассчитывается в виде балла на основании информации из кредитной истории.
«Отчет отражает оценку надежности заемщика — именно этим критерием руководствуются российские банки при принятии решения о выдаче займа», — поясняют в ОКБ.
«С помощью новой услуги клиенты Тинькофф Банка смогут детально узнать свою финансовую репутацию и при необходимости принять меры по ее улучшению», — прокомментировал вице-президент, директор департамента продуктов и портфельного менеджмента Тинькофф Банка Данил Анисимов.
Заказать отчет о кредитной истории можно в соответствующем разделе на сайте банка в категории «Госуслуги». Запуск сервиса позволит клиентам Тинькофф Банка получить свою кредитную историю в режиме онлайн, добавил отмечает и.о. гендиректора ОКБ Николай Мясников.
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