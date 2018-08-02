Более 2000 тысяч алтайских семей получают выплаты за рождение первенца

2057 семей из Алтайского края получают ежемесячные выплаты за рождение первого ребенка. По данным регионального Министерства труда и соцзащиты на 31 июля 2018 года, им уже перечислено 86,8 млн рублей из федерального бюджета.

Право на получение ежемесячной выплаты при рождении первенца 1 января 2018 года получили семьи, в которых среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (в Алтайском крае — 15003 рубля).

В управлении соцзащиты и в многофункциональном центре можно получить консультацию по поводу получения таких выплат, также информация размещена на сайте Минтрудсоцзащиты.