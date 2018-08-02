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Совкомбанк открыл офис в Кургане
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Совкомбанк открыл офис в Кургане 

Банки.ру 17 часов назад
Совкомбанк открыл новый мини-офис в Кургане. Отделение находится по адресу: ул. Коли Мяготина, д. 56. Это первый флагманский офис в данном регионе, отмечает пресс-служба кредитной организации.
«В отделении банка жители города могут получить подробную консультацию у специалистов по всем банковским продуктам, оформить кредит на привлекательных условиях, открыть выгодный вклад, а также стать обладателем карты рассрочки «Халва»», — говорится в сообщении финучреждения.
Часы работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 без перерыва; в субботу и воскресенье с 9:00 до 16:00 без перерыва.
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