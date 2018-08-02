Родить детей, спуститься в шахту: 5 способов выйти на пенсию пораньше

В связи с грядущими изменениями в пенсионном законодательстве россияне стали задумываться, как уйти на пенсию пораньше, чтобы больше времени посвятить себе или семьи. По данным портала «Sravni.ru», существует как минимум 5 абсолютно легальных способов выйти на пенсию. Сразу предупреждаем, что они подойдут не всем.

Способ первый. Родить детей

Чтобы выйти на пенсию в 50 лет, женщине необходимо родить как минимум пятерых детей. Мало родить — нужно еще и воспитывать их самостоятельно до восьми лет. Работать все равно придется: трудовой стаж должен быть не менее 15 лет. Тогда, согласно статье 32 ФЗ «О страховых пенсиях», женщина уйдет на заслуженный отдых в 50 лет.

Способ второй. Спуститься в шахту

Согласно статье 30 ФЗ «О страховых пенсиях», работники определенных профессий, связанных с риском, могут уйти на пенсию раньше. К такой категории относятся шахтеры, летчики, спасатели, медицинские работники, педагоги, а также представители других профессий.

Чтобы работникам данных сфер можно было уйти на пенсию раньше, нужно накопить 30 пенсионных баллов. Сумма баллов зависит от трудового стажа и величины взносов в социальные фонды.

Способ третий. Потерять работу

Согласно статье 32 закона «О занятости населения в Российской Федерации», если работник был уволен из закрывающейся компании, а также был сокращен, находясь в предпенсионном возрасте, он имеет право выйти на пенсию раньше на два года. Также пенсия назначается, если у человека нет возможности трудоустроиться. На пенсию также может выйти мужчина с трудовым стажем 25 лет и женщина с трудовым стажем 20 лет.

Способ четвертый. Уехать из страны

В некоторых странах пенсионный возраст наступает раньше, чем в России, поэтому если вы знаете иностранный язык, можно поехать в Белоруссию, Казахстан, Грецию, Мальту или даже Бразилию.

Способ пятый. Инвестиции

Если грамотно распоряжаться финансами, можно выйти на пенсию в любое время, хотя на безбедную старость нужна круглая сумма денег. Чтобы накопить и приумножить свой капитал, нужно откладывать часть заработной платы на вклад, инвестировать деньги в ценные бумаги, а также покупать недвижимость и сдавать ее в аренду. Есть вариант открыть свой бизнес, развить его и выгодно продать.