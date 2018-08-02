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Телетрейд Групп запустил эквайринг: пополнение торгового счета в один клик
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Телетрейд Групп запустил эквайринг: пополнение торгового счета в один клик 

Волга Ньюс 17 часов назад
Эквайринг-оператором услуги станет АО «Банк Финам». Комиссия за перевод средств с карты взиматься не будет. Зачисление на торговый счёт будет производиться мгновенно. Предельный срок транзакции даже в случае загруженности сервиса не превысит 15 минут.
Для подключения услуги интернет-эквайринга и дальнейшего пополнения баланса клиентам компании следует обратиться в ближайший офис компании Телетрейд Групп или ее технического партнёра* со следующими документами: паспорт, банковская карта и выписка с карты. В выписке с банковской карты должны быть указаны реквизиты счёта, к которому привязана карта, и владелец. Выписка заверяется либо сотрудником банка, либо формируется в электронном виде в интернет-банке с ЭЦП (электронной цифровой подписью).
Важно: при обращении в офис необходимы оригиналы документов! ФИО владельца торгового счёта и владельца банковского счёта, с привязанной к нему картой, должны совпадать.
Желаем вам успешной торговли!
*для уточнения адреса и контактов технического партнера компании в вашем городе просьба обратиться по телефону +7 (495) 419-00-15
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