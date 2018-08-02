Телетрейд Групп запустил эквайринг: пополнение торгового счета в один клик

Эквайринг-оператором услуги станет АО «Банк Финам» . Комиссия за перевод средств с карты взиматься не будет. Зачисление на торговый счёт будет производиться мгновенно. Предельный срок транзакции даже в случае загруженности сервиса не превысит 15 минут.

Для подключения услуги интернет-эквайринга и дальнейшего пополнения баланса клиентам компании следует обратиться в ближайший офис компании Телетрейд Групп или ее технического партнёра* со следующими документами: паспорт, банковская карта и выписка с карты. В выписке с банковской карты должны быть указаны реквизиты счёта, к которому привязана карта, и владелец. Выписка заверяется либо сотрудником банка, либо формируется в электронном виде в интернет-банке с ЭЦП (электронной цифровой подписью).

Важно: при обращении в офис необходимы оригиналы документов! ФИО владельца торгового счёта и владельца банковского счёта, с привязанной к нему картой, должны совпадать.

Желаем вам успешной торговли!

*для уточнения адреса и контактов технического партнера компании в вашем городе просьба обратиться по телефону +7 (495) 419-00-15