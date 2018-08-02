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Цену со скидкой можно указывать крупнее обычной цены
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Цену со скидкой можно указывать крупнее обычной цены 

Время бухгалтера 17 часов назад
Роспотребнадзор, проводя проверку одного из магазинов крупной сети, обнаружил нарушение в оформлении ценников: цена с картой магазина была указана крупнее, чем цена без скидочной карты, а в некоторых случаях магазин указывал на ценниках три цены на один и тот же товар. Роспотребнадзор счел это введением потребителей в заблуждение и выписал магазину штраф.
Представители магазина подали в суд. Первая инстанция отменила предписание чиновников, посчитав, что права потребителей нарушены не были, так как никто не мешал покупателям обзавестись дисконтной картой и покупать товары со скидкой. Кроме того, указывать цену со скидкой не запрещено действующим законодательством. Жалобы ведомства две последующие инстанции не поддержали, встав на сторону магазина. Чиновники обратились с кассационной жалобой в ВС РФ, но суд отказал в передаче жалобы в судебную коллегию.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ от 04.06.2018 № 307-АД18-6085
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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