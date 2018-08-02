Жительница Самары предстанет перед судом за то, что оформляла кредиты на своих коллег

Кредитную историю испортили шести жителям Самары

Самарская прокуратура передала уголовное дело по обвинению 45-летней жительницы. Женщину подозревают в том, что она заключала кредитные договоры на граждан без их ведома.

По версии следствия, 45-летняя жительница Самары за полгода заключила 6 кредитных договоров на имя сотрудников компании, в которой она занимала должность заместителя директора. В результате самарские банки потеряли 7 163 887 рублей.

— Женщина брала на имя коллег автокредиты, предоставляя необходимые пакеты документов. Банки оформляли займы, так как она представлялась руководителем кредитуемых и имела при себе подтверждающие документы. Своих сотрудников обманщица заверила, что выплаты по кредитам будет осуществлять компания. Однако ни одной выплаты так и не поступило, — сообщили представители прокуратуры города.

Мошенница провернула несколько сделок в крупнейших банках, после чего потратила деньги на личные нужды. В отношении предприимчивой дамы возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям. Ей грозит до десяти лет лишения свободы и денежный штраф.