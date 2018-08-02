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Жительница Самары предстанет перед судом за то, что оформляла кредиты на своих коллег
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Жительница Самары предстанет перед судом за то, что оформляла кредиты на своих коллег 

63.ru 17 часов назад
Фото: 63.ru
Кредитную историю испортили шести жителям Самары
Самарская прокуратура передала уголовное дело по обвинению 45-летней жительницы. Женщину подозревают в том, что она заключала кредитные договоры на граждан без их ведома.
По версии следствия, 45-летняя жительница Самары за полгода заключила 6 кредитных договоров на имя сотрудников компании, в которой она занимала должность заместителя директора. В результате самарские банки потеряли 7 163 887 рублей.
— Женщина брала на имя коллег автокредиты, предоставляя необходимые пакеты документов. Банки оформляли займы, так как она представлялась руководителем кредитуемых и имела при себе подтверждающие документы. Своих сотрудников обманщица заверила, что выплаты по кредитам будет осуществлять компания. Однако ни одной выплаты так и не поступило, — сообщили представители прокуратуры города.
Мошенница провернула несколько сделок в крупнейших банках, после чего потратила деньги на личные нужды. В отношении предприимчивой дамы возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям. Ей грозит до десяти лет лишения свободы и денежный штраф.
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