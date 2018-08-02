Самарцу пришлось заплатить пени, в десять раз превышающие сумму штрафов

Штрафы ГИБДД лучше оплачивать вовремя

Жителю Самары пришлось заплатить судебным приставам 150 тысяч рублей из-за просроченных штрафов ГИБДД. При этом сумма штрафов составляла всего 18,5 тысячи рублей. Остальные деньги — набежавший за время просрочки исполнительский сбор (своеобразные пени за неуплату. — Прим. ред.). История началась с того, что две самарские организации, имеющие в собственности автомобили, не оплатили 18 штрафов ГИБДД. По каждому из взысканий судебные приставы возбудили исполнительное производство. Но даже после этого должники не торопились платить. Тогда на них наложили запрет на регистрационные действия в отношении транспорта. Проще говоря, автомобили этих фирм нельзя было ни продать, ни купить, ни снять с учёта.

Также приставы насчитали по каждому из просроченных штрафов исполнительский сбор. Он составляет 7% от суммы взыскания, но не менее десяти тысяч рублей с должника-организации. Общая сумма пеней почти в десять раз превысила сумму штрафов.

Представитель двух юрлиц явился к приставам добровольно. Мужчина рассказал, что фирмы решили продать свои автомобили, но не смогли из-за запрета. Поэтому он готов погасить долг.

— Ему вручили квитанции на оплату штрафов в размере 18,5 тысячи рублей. А также постановление о взыскании исполнительского сбора в сумме 150 тысяч рублей, — рассказали представители регионального УФССП.

Мужчине пришлось оплатить и то, и другое.

Недавно угроза лишиться водительских прав мотивировала тольяттинца погасить долг по алиментам — более ста тысяч рублей. А арест судна заставил директора крупной компании выплатить 12 миллионов рублей за тепло.