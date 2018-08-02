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Банки раскроют информацию о клиентах
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Банки раскроют информацию о клиентах 

Время бухгалтера 16 часов назад
Центробанк выпустил указание, обязывающее кредитные организации делиться полученной информацией о клиенте.
Речь идет об обязанности банков с согласия клиента производить его идентификацию. Эта процедура предусматривает личное присутствие физлица. После идентификации данные о клиенте банк обязан разместить в Единой системе идентификации и аутентификации и Единой биометрической системе. Это требование изложено в п. 5.6 ст. 7 закона № 115-ФЗ.
С 07.08.2018 банки, получившие указанные сведения, будут обязаны их раскрыть.
Для выполнения этого требования кредитные организации должны соответствовать определенным критериям:
быть участниками системы страхования вкладов; к ним не применяются предупреждающие банкротство меры; иметь право осуществлять идентификацию физлиц.
Если критерии соблюдены, то процедуру раскрытия Центробанк предписывает организовать следующим образом:
обеспечить доступ к информации для подтверждения личности клиента не только в своих филиалах и структурных подразделениях, но и вне их дислокации; разместить информацию на официальном сайте банка; указать свой адрес, режим работы, список подтверждающих идентификацию клиента документов, контактные телефоны; обновлять изменившуюся информацию на сайте в течение одного рабочего дня.
Получается, что для подтверждения своей личности клиенту будет достаточно нанести личный визит в любой соответствующий критериям банк единственный раз. И, возможно, этот механизм повысит скорость предоставления банковских услуг.
УКАЗАНИЕ Банка России от 22.06.2018 № 4836-У «О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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