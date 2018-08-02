Долги россиян перед банками растут быстрее зарплат

СМИ: Долги россиян перед банками растут в два раза быстрее их заработной платы

Задолженность жителей России перед банками растёт в два раза быстрее, чем их зарплата.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минэкономразвития.

Отмечается, что в июне потребительские кредиты населению выросли на 15,9% в годовом выражении после 15,1% в мае, а с устранением сезонности — более чем на 20%.

При этом рост реальных зарплат россиян в это же время замедлился до 7,2%, а вкладов населения в банках — до 7,1% (с 7,6 и 7,7% в мае соответственно).

Ранее НСН со ссылкой на «Дом.рф» и Frank RG сообщала, что в июне 2018 года объём выдачи ипотеки, по предварительным данным, вырос в 1,6 раза — до 250 млрд рублей.