Ещё
«При рефинансировании человек переплачивает»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

«При рефинансировании человек переплачивает» 

РИА «ФедералПресс» 16 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«При рефинансировании человек переплачивает. Это происходит не от хорошей жизни. Когда у человека нет денег, он старается перенести текущий платеж на более длительный срок. В итоге приходится переплачивать. Если у человека есть деньги, люди, наоборот, стремятся быстрее погасить долги, чтобы меньше переплачивать.
Хотя бывали случаи, когда рефинансирование необходимо. При девальвации рубля гораздо удобнее было рефинансировать рубли. Курс мог повысится, и тогда люди бы еще больше потеряли. Но в других случаях рефинансирование — для тех, кто находится не в очень хорошем финансовом положении.
Увеличение числа людей, берущих кредиты на рефинансирование, может быть связано с тем, что макроэкономическая ситуация сейчас достаточно сложная. Финансовое состояние у граждан ухудшается. В следующем году будет еще хуже. Платежеспособный спрос уменьшается. Это однозначно».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Титов предложил ввести выход на пенсию по стажу Обязательства Газбанка перед вкладчиками составляют 17,8 миллиарда рублей Самозанятых граждан планируют вывести из-под действия Трудового кодекса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей2
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение