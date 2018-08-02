«При рефинансировании человек переплачивает»

«При рефинансировании человек переплачивает. Это происходит не от хорошей жизни. Когда у человека нет денег, он старается перенести текущий платеж на более длительный срок. В итоге приходится переплачивать. Если у человека есть деньги, люди, наоборот, стремятся быстрее погасить долги, чтобы меньше переплачивать.

Хотя бывали случаи, когда рефинансирование необходимо. При девальвации рубля гораздо удобнее было рефинансировать рубли. Курс мог повысится, и тогда люди бы еще больше потеряли. Но в других случаях рефинансирование — для тех, кто находится не в очень хорошем финансовом положении.

Увеличение числа людей, берущих кредиты на рефинансирование, может быть связано с тем, что макроэкономическая ситуация сейчас достаточно сложная. Финансовое состояние у граждан ухудшается. В следующем году будет еще хуже. Платежеспособный спрос уменьшается. Это однозначно».