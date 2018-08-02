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Банк «Русский Стандарт» открыл две зоны премиального обслуживания в Сочи и Санкт-Петербурге
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Банк «Русский Стандарт» открыл две зоны премиального обслуживания в Сочи и Санкт-Петербурге 

Банки.ру 15 часов назад
Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Персональное обслуживание будет доступно в офисах «Сочи — Платановая аллея» по адресу ул. Поярко д. 5, и «Санкт-Петербург — Владимирский» по адресу ул. Большая Московская, 1—3.
В рамках комплексного предложения Imperia Private Banking обеспеченные клиенты могут воспользоваться широким спектром услуг и продуктов банка, например: расчеты, вклады и кредиты на специальных условиях, карты высших категорий крупнейших международных платежных систем с уникальным наполнением (бонусные программы, высокие проценты на остаток и многое другое).
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