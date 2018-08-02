Спасение или крах? Почему банкротство стало превращаться в выгодный бизнес

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, более 1300 человек были признаны несостоятельными, а ведь ещё в 2016 году их было менее 500. Почему списание долгов стало так популярно И какие подводные камни оно таит?

Долги выше доходов

Процедура банкротства в нашей стране практикуется больше 20 лет. До 2015 года она была доступна лишь бизнесменам, теперь же объявить себя несостоятельным может любой гражданин, у которого долги превышают 500 тысяч рублей. При этом срок просрочки должен быть минимум три месяца. По словам юриста Ксении Ваевой, в размер кредиторской задолженности могут входить и коммунальные платежи. К слову, по данным жилищного комитета, 627 тысяч семей, проживающих в Петербурге, числятся должниками за жилищно-коммунальные услуги. Управляющие компании не досчитались в общей сложности почти 9 млрд рублей.

По данным же Центробанка, в городе на Неве общий объём задолженности физлиц перед банками составил почти 600 миллиардов рублей, из них порядка 35 — просроченные выплаты. Средний же долг одного петербуржца — более 170 тысяч рублей при доходе около 40 тысяч рублей.

— Число личных банкротств будет расти и дальше, — уверена эксперт. — Многие начали понимать преимущества этой процедуры. Для некоторых категорий граждан это реальный шанс выбраться из долговой ямы.

Инициировать его может как сам должник, так и его кредиторы, а также налоговые органы . Но проводить эту процедуру имеет право только арбитражный управляющий, чьи услуги стоят немало. Сегодня денежное вознаграждение за его услуги составляет порядка 50 тысяч рублей. К этой цифре добавляются 2% от суммы долга, по которому происходит разбирательство. Все расходы ложатся на плечи должника.

История Рината Б., обанкротившегося полтора года назад, банальна: набрал кредитов при переезде в Петербург, а выплачивать их не смог. Из-за потери работы решил попробовать на себе действие закона. Его долг в 2016 году составлял 720 тысяч рублей.

— В течение трёх лет имущество банкрота, стоимость которого превышает в общей сумме 30 тысяч рублей, уходит с молотка. Это могут быть не только автомобили и недвижимость, но и техника, одежда и даже посуда, — рассказывает арбитражная управляющая Вероника Жихарева. — Жильё, так как оно у Рината единственное, по закону изъять нельзя. Останутся у банкрота и деньги, но только в сумме до 25 тысяч рублей.

Управляющая уже знает, что после продажи имущества Рината, а это автомобиль и довольно дорогая, взятая в кредит техника, полностью погасить долги мужчины не получится. Поэтому остатки долга спишут. И у петербуржца начнётся новая жизнь.

Признают не всех

Одно из распространённых заблуждений — что банкротом признать могут каждого желающего. Это не так. Если человек решился на эту процедуру, то возможны три исхода — признание его банкротом, мировое соглашение или реструктуризация долга. В каждой отдельной ситуации учитываются все обстоятельства.

Марина Ш. не смогла завершить процедуру банкротства из-за того, что устроилась на хорошо оплачиваемую работу.

— Суд нередко предоставляет заёмщику рассрочку. Марине её дали на три года. Только если за это время долг ею не будет выплачен, она будет признана банкротом, а её имущество уйдёт на погашение долга, — поясняет Ксения Ваева.

Учительница Ирина Ф. влезла в долги ради мужа-бизнесмена. После развода погашать кредиты, оформленные на Ирину, мужчина отказался. Из совместно нажитого имущества оставил лишь машину — старую проржавевшую иномарку — и дачу в Ломоносовском районе.

— Я переоформила авто и домик на сестру, не хочу, чтоб приставы её забрали, — решила должница. — А сейчас оформляю документы на банкротство.

Но адвокат Леонид Поровенко предупреждает, что обмануть государство, переписав имущество на родных, не получится. При подаче документов в суд должник обязан документально отчитаться обо всех сделках с движимым и недвижимым имуществом стоимостью от 300 тысяч рублей за последние три года.

— Не нужно даже пытаться скрыть что-то, ведь с каждым потенциальным банкротом индивидуально проводится очень тщательная работа, и такие факты всегда всплывают, — предостерегает адвокат. — Обманщиков может ждать серьёзное наказание: суммы штрафов достигают 500 тысяч рублей! Знаю двоих несостоявшихся «банкротов», которых осудили за такие проделки: дали им хоть и условные, но сроки.

Жизнь после

Не все должники понимают, что освобождение от кредитной кабалы имеет ряд недостатков. Например, путешественникам или желающим открыть свой бизнес после признания банкротами придётся на несколько лет забыть о своих планах. В течение пяти лет несостоятельный гражданин не имеет права пересекать границу, открывать или закрывать любые счета, а также совершать какие-либо сделки, заниматься предпринимательством и брать кредиты.

Елена П. несколько лет назад была признана банкротом. Когда её сын захотел продолжить учёбу в коммерческом вузе, женщина попыталась взять кредит на оплату института, но банк ей отказал:

— Из-за моей безалаберности будущее сына находится под угрозой. Чем я думала, когда брала в кредит шубу и машину? — сетует Елена.