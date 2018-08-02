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В России выявлен очередной сомнительный банк
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В России выявлен очередной сомнительный банк 

Банки.ру 14 часов назад
Фото: Банки.ру
Портал Банки.ру обнаружил организацию, которая, предположительно, выдает себя за банк и занимается мошенничеством. На сайте mos-ibm.info — якобы официальный сайт Mos-ABM Банка. Между тем финучреждения с подобным названием не удалось найти ни на сайте ЦБ РФ, ни в реестре Агентства по страхованию вкладов. Телефон, указанный на сайте Mos-ABM Банка, заблокирован.
Вместо номера лицензии на сайте в разделе «Правовая информация» перечислены виды лицензий кредитных организаций, дано определение банковской гарантии, учредительных документов и объясняется, что такое лицензирование банковской деятельности.
Внизу страницы указано, что «лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций от 15 августа 2005 года». При этом номера лицензии нет.
Mos-ABM Банк предлагает оформить вклады под 6,75%, кредиты от 7,9%, но для клиентов с положительной кредитной историей ставка будет снижена до 6,5% годовых. Также желающие могут взять автокредит и ипотеку.
При этом на сайте, предположительно, лжебанка указана такая услуга, как «Телефон-клиент», которая включает в себя «phone-banking и SMS-banking». К сожалению, узнать, что под этим подразумевается не удалось, так как на поданную в Mos-ABM Банк заявку никто не откликнулся.
Banki.ru призывает читателей внимательно проверять информацию об интересующих их организациях, включая сайты и реквизиты. При использовании сайтов, похожих на оригинальные, мошенники зачастую обманывают клиентов и получают регистрационную информацию и личные данные. Такие домены часто используются, чтобы перенаправить клиента банка на специальные страницы с различными махинациями, включая фишинговые атаки по электронной почте и распространение вредоносных программ.
Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru
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