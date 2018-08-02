В России выявлен очередной сомнительный банк

Портал Банки.ру обнаружил организацию, которая, предположительно, выдает себя за банк и занимается мошенничеством. На сайте mos-ibm.info — якобы официальный сайт Mos-ABM Банка. Между тем финучреждения с подобным названием не удалось найти ни на сайте ЦБ РФ, ни в реестре Агентства по страхованию вкладов . Телефон, указанный на сайте Mos-ABM Банка, заблокирован.

Вместо номера лицензии на сайте в разделе «Правовая информация» перечислены виды лицензий кредитных организаций, дано определение банковской гарантии, учредительных документов и объясняется, что такое лицензирование банковской деятельности.

Внизу страницы указано, что «лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций от 15 августа 2005 года». При этом номера лицензии нет.

Mos-ABM Банк предлагает оформить вклады под 6,75%, кредиты от 7,9%, но для клиентов с положительной кредитной историей ставка будет снижена до 6,5% годовых. Также желающие могут взять автокредит и ипотеку.

При этом на сайте, предположительно, лжебанка указана такая услуга, как «Телефон-клиент», которая включает в себя «phone-banking и SMS-banking». К сожалению, узнать, что под этим подразумевается не удалось, так как на поданную в Mos-ABM Банк заявку никто не откликнулся.

Banki.ru призывает читателей внимательно проверять информацию об интересующих их организациях, включая сайты и реквизиты. При использовании сайтов, похожих на оригинальные, мошенники зачастую обманывают клиентов и получают регистрационную информацию и личные данные. Такие домены часто используются, чтобы перенаправить клиента банка на специальные страницы с различными махинациями, включая фишинговые атаки по электронной почте и распространение вредоносных программ.