Мужчина чуть не лишился зарплаты из-за невыплаченного кредита

Мужчина задолжал кредитной организации 80 тысяч рублей. Судебные приставы по Базарно-Карабулакскому и Балтайскому районам возбудили в его отношении исполнительное производство о взыскании денежных средств. Добровольный срок для ликвидации задолженности истёк, но никаких мер по её погашению предпринято не было.

Приставы пытались получить сведения об имуществе должника, но оказалось, что у него не имеется имущества, на которое можно было бы наложить арест. Однако, стало известно о его месте работы. Тогда было решено направить копию исполнительного документа работодателю с целью ежемесячного удержания необходимой суммы из зарплаты.

Как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области, этой меры оказалось достаточно. Мужчина не хотел, чтобы о данном инциденте стало известно на месте его занятости и незамедлительно выплатил денежные средства в полном объёме.

Напомним, недавно стало известно ещё об одном гражданине, который не хотел выплачивать кредит. Тогда ему запретили выезд за границу Российской Федерации.