Европейский банк реконструкции приостанавливает свою работу 

Европейский банк реконструкции и развития закрыл шесть из семи представительств в Россми. Единственный офис остался в Москве.
В пресс-службе банка сообщили, что это связано с приостановкой работы в России и отсутствием проектов, куда банк выражал намерение вкладывать средства. Портфель банка в России — более €2 млрд Как пишут «Известия», эксиерты считают этот показатель — большим.
При этом ранее ЕБРР собирался выделить кредит в размере €500 миллионов на строительство Трансадриатического трубопровода (TAP). Проект предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шах-Дениз в Каспийском море в Европу.