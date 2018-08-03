Европейский банк реконструкции приостанавливает свою работу

В пресс-службе банка сообщили, что это связано с приостановкой работы в России и отсутствием проектов, куда банк выражал намерение вкладывать средства. Портфель банка в России — более €2 млрд Как пишут «Известия» , эксиерты считают этот показатель — большим.

При этом ранее ЕБРР собирался выделить кредит в размере €500 миллионов на строительство Трансадриатического трубопровода (TAP). Проект предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шах-Дениз в Каспийском море в Европу.