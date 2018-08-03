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Европейский банк реконструкции приостанавливает свою работу
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Европейский банк реконструкции приостанавливает свою работу 

News.ru 3 часа назад
Европейский банк реконструкции и развития закрыл шесть из семи представительств в Россми. Единственный офис остался в Москве.
В пресс-службе банка сообщили, что это связано с приостановкой работы в России и отсутствием проектов, куда банк выражал намерение вкладывать средства. Портфель банка в России — более €2 млрд Как пишут «Известия», эксиерты считают этот показатель — большим.
При этом ранее ЕБРР собирался выделить кредит в размере €500 миллионов на строительство Трансадриатического трубопровода (TAP). Проект предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шах-Дениз в Каспийском море в Европу.
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