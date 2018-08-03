В России подорожал биометрический паспорт

Госпошлина за выдачу биометрического паспорта поднялась до 5 тыс. руб.

В России вступил в силу закон, повышающий размер госпошлины за оформление гражданам биометрических заграничных паспортов. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

С 3 августа госпошлина за оформление загранпаспорта с электронным носителем повышается с 3,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб. За выдачу загранпаспорта гражданам младше 14 лет госпошлина составит 2,5 тыс. руб. вместо 1,5 тыс. руб. В обоих случаях речь идет о паспортах нового поколения.

Госпошлина за свидетельство Кроме того, закон устанавливает новый вид пошлины за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, изготовленного из материалов на пластиковой основе. Госпошлина за такое свидетельство, в том числе оформленного взамен утраченного или пришедшего в негодность, составит 1,5 тыс. руб.

Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового образца, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, составит 3 тыс. рублей.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд рублей.