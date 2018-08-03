Россияне почувствовали хруст денег

Электронные платежи, так сильно полюбившиеся за последние годы россиянами, оказывается, не могут вытеснить из оборота наличные деньги. Наоборот, в РФ доля налички в ВВП растёт, а безналичные платежи попросту не успевают за монетизацией экономики.

К такому выводу пришли экономисты Нацбанка Австрии Клемент Йобст и Хельмут Стикс, подготовившие его для европейского исследовательского центра CERP, пишет «Коммерсант». При этом, как отмечают эксперты, доля наличных в ВВП мировых экономик увеличивается с 2008 года, а в России данный тренд наметился с 2015 года.

Если говорить о нашей стране, то одним из очевидных объяснений является довольно стремительное развитие сектора услуг, а также лишение кредитных организаций лицензий регулятором на фоне уменьшающейся инфляции и доходности вкладов.

Даже несмотря на то, что в таких государствах, как США, Япония, Франция, Швейцария, Германия и так далее давно обсуждается снижение использования наличных средств в экономике, с 2007 года, наоборот, отчётливо виден рост доли наличных в ВВП. И такая тенденция — общемировая. Однако такая ситуация менее выражена в странах вне ОЭСР , где уровень долларизации экономик довольно-таки низкий.

Между тем, начиная с 1950-х годов в развитых экономиках наличные средства постоянно вытеснялись безналом. Однако данный тренд прервался во время кризиса 2008–2009 годов. Текущие успехи электронных денег в странах Запада совершенно не мешают увеличивать потребности экономик в банкнотах. Кроме того, эксперты отмечают, что доля монет, во многом из-за их высокой стоимости производства, всё же продолжает падать.

Повышенный спрос на наличку сокращает потребность в безналичных платежах и увеличивает рост сектора розничных услуг, где наличка используются намного чаще, чем, допустим, в ритейле. При этом распространение легальных безналичных платежей может скрывать реальные масштабы «теневого сектора».

Впереди планеты всей

В России же рост безналичных платежей компенсируется прежним отставанием в этой сфере. В технологическом плане мы довольно сильно не дотягивали до Запада, поэтому в 90-х и начале 2000-х годов у людей попросту не было толком банковских карт, зарплата выдавалась в конвертах либо через кассу компаний. Да и до сих пор население, преимущественно старшего возраста, с недоверием относится к деньгам, хранимым на карте. Даже, получив зарплату на пластик, граждане стремятся снять всё до последний копейки, чтобы иметь живые деньги.

Кроме того, массовый отзыв лицензий у банков, где на депозитах у людей хранились сбережения, также повлиял на расстановку сил. Отток вкладов и вкладчиков как таковых оказал влияние на соответствующий баланс. Люди боятся кризиса и того, что банк закроется, а они останутся без сбережений, поэтому предпочитают перекладывать деньги в валюту или же просто класть их под подушку.

Однако довольно сильное давление на распространение наличных средств оказывала интернет-торговля, достигшая своего бума в 2014-2018 годах. Электронный ритейл стал за это время действительно очень популярным, и к услугам таких площадок прибегало довольно много людей. Многие из них, к сожалению, в итоге разочаровались. Несмотря на все удобства, торговля в интернете всё же лишала людей увидеть и пощупать товар вживую.

Но в основном, это всё относится к большим и средним российским городам. В сельской местности оборот налички по-прежнему превалирует над карточным сервисом, даже несмотря на приход в сёла сетевых магазинов вроде «Пятёрочки» или «Дикси»

Кстати, не стоит забывать, что именно начиная с кризиса 2008–2009 годов, а затем и трудностей 2014–2015 годов люди, живущие вне ЕС и США, стали прибегать к покупке наличных евро и долларов. Хрустящие банкноты являлись для них гарантом стабильности при общем неустойчивом состоянии экономики и повышенной волатильности рынков. Мало кто открывал специальные счета в валюте — люди стремились держать именно наличные накопления. К сожалению, именно к экономике РФ данный эффект практически не применим, потому что россияне сами стремились скупать доллары и евро, а вот наличный рубль не пользовался большим спросом у населения СНГ как средство сбережения. Скорее, это была больше вторая ходовая валюта. К тому же можно вспомнить и ситуацию на Украине, где рубль был довольно популярен. После кризиса в этой стране товарооборот с Россией заметно упал и как следствие повышенного спрос на наличные рубли не было.

Для того, чтобы безналичка вытеснила наличные деньги, государству нужно не просто взять курс на развитие цифровой экономики, но и оцифровать вообще всю страну. Хотя к тому же селу эти технологии нужны как собаке пятая нога, поэтому здесь придётся повозиться, чтобы объяснить населению необходимость использования пластика. Однако данные задачи не должны быть первостепенными, ведь население больше беспокоит проблемы бытового характера и их будущего, а не мифического удобства пользования деньгами. Пенсия, НДС, безработица — это насущное настоящее, а банковская карта и иностранная валюта для многих так и останутся не более, чем кадрами западного кинематографа.

Мурад Салихов, советник предправления ассоциации «Финансовые инновации»:

Рост оборота наличных денег связан с тем, что во многих уголках мира нет широкой возможности пользоваться безналичной оплатой. А в некоторых странах мира безналичной оплаты практически нет. Россия тоже не исключение. У нас безналичные растут только в крупных и средних городах. Сельская Россия в 99% не использует безналичные формы оплаты. И если с удалёнными уголками всё понятно, то рост наличных денег в крупных городах и развитых странах увеличивается за счёт опасений новых кризисов, когда есть вероятность закрытия банка и потери денежных средств. Наличные деньги ещё очень долго не выйдут из оборота. Чтобы это сделать, необходимо охватить интернетом и оцифровать всю страну. Для этого нужны колоссальные средства, которые вряд ли окупятся даже в среднесрочной перспективе.

Михаил Грачёв, финансовый консультант TeleTrade:

По всей видимости, полностью наличные деньги из оборота не исчезнут никогда. Доля наличных в мировом обороте денежных средств увеличивалась в кризисные времена — во время Великой депрессии, Второй мировой войны и последний всплеск в период финансового кризиса 2008-го года. Таким образом, спрос на «хрустящие» обусловлен доверием к банковской системе в целом. Вторым фактором, обуславливающим оборот наличных, назовём наличие «теневого» сектора экономики и криминальные деньги.

«Теневой» сектор растёт в тот момент, когда государства вынуждены по тем или иным причинам ужесточать фискальную политику. Повышение налогов и сборов моментально приводит к выводу денежных средств из безналичного оборота со всеми вытекающими. Рост наличных в обороте США, Евросоюза и Японии связан с увеличением спроса на валюты этих стран со стороны развивающихся рынков.

А вот рост объёма наличных в денежном обращении в России с 2015-го года можно объяснить тем, что после финансового кризиса 2014-го началась «зачистка» банковской системы России. Сейчас на повестке дня Госдумы — повышение НДС с 18% до 20% и повышение пенсионного возраста. Нетрудно просчитать, что эти изменения также имеют потенциал вывода части денежного оборота в кэш. Приведёт ли это к снижению поступлений в бюджет — покажет время, но объём наличных в обороте должен повыситься.

Владимир Пейсатый, аналитик центра «Сэлсбери»:

С 2008 года экономическая система мира остаётся в кризисном состоянии. ЦБ мира, особенно ЕС и США, залили его ликвидностью, но причины не устранили, поэтому рост мирового ВВП и производства, в частности, остался на уровне 3% годовых. Такое состояние не могло не сказаться на предпочтениях платежей между юридическими и физическими лицами, поэтому экономия на налогах и расчёты в наличных снова начинают свой рост. К сожалению, для тех компаний и людей, где маржинальность экономических отношений составляет не более 2–3%, такой выход часто является единственным, чтобы не остаться без монеты в кармане.

В России эта ситуация осложняется новым «жестяным» занавесом, который снова поставили западные партнеры на пути финансовых потоков и технологий. Конечно, закрыть границу полностью им не удалось, да и не хотелось, но проблемы с ограничениями и отсутствие «длинных» денег в экономике привели к дополнительным издержкам при получении необходимой ликвидности. Как итог, сложилась интересная ситуация — крупный бизнес и банки имеют безналичную ликвидность в более-менее требуемых объемах, а граждане и малый бизнес доступа к этим средствам для удовлетворения потребностей не имеют. А постоянное ожидание кризиса и высокие издержки на ведение местного бизнеса заставляют держать наличные средства в крупных объёмах.

Снижение темпов роста наличности будет зафиксировано уже в следующем году, когда онлайн-кассы и новые правила работы в строительном секторе выведут часть денежных средств в безналичный формат. Но до окончательного решения вопроса с наличными ещё очень далеко, а прогнозы по её возможному искоренению будут базироваться на тех данных, которые имеют слишком много переменных.

Антон Быков, главный аналитик «ЦАФТ»:

Фиксируемый рост оборота наличности в евро, долларах и франках — следствие процессов, происходящих в глобальной финансовой системе. После мирового кризиса-2008 крупнейшие центральные банки мира, среди которых как раз Европейский центральный банк и Федеральная резервная система, для спасения и своей и глобальной экономики инициировали самую масштабную в истории программу стимулирования. Заключалась она в удержании в течение продолжительного времени практически нулевых ставок, а также гигантской эмиссии национальной валюты, на которую скупались плохие активы. Побочным эффектом этого стал переток капитала на развивающиеся рынки, где можно было получить более высокие проценты.

Теперь же финансовые регуляторы перешли к обратной политике. Процентные ставки в США и Европе растут, а эмиссия практически прекратилась. В результате капитал с развивающихся рынков стремительно уходит обратно, вызывая девальвацию валют против доллара США, евро и других валют развитых экономик (например, швейцарский франк, где одна из самых проверенных банковских систем в мире). Население развивающихся стран, видя обесценивание их национальной валюты, предпочитают сберегать накопления в более надёжных.