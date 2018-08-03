Центробанк отозвал лицензии у двух участников страхового рынка

Как поясняется, лицензия отозвана в связи с отказом организации от предусмотренной лицензией деятельности. Соответствующее заявление страховщик подал 4 мая 2018 года.

По той же причине отозвана лицензия ООО «Страховой брокер „Юником“ (Москва, номер по госреестру 4254) на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Заявление об отказе от предусмотренной лицензией деятельности компания подала 19 июня этого года.

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