Центробанк отозвал лицензии у двух участников страхового рынка 

Банк России отозвал лицензию некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования сбережений» (Москва, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4323) на осуществление взаимного страхования. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.
Как поясняется, лицензия отозвана в связи с отказом организации от предусмотренной лицензией деятельности. Соответствующее заявление страховщик подал 4 мая 2018 года.
По той же причине отозвана лицензия ООО «Страховой брокер „Юником“ (Москва, номер по госреестру 4254) на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Заявление об отказе от предусмотренной лицензией деятельности компания подала 19 июня этого года.
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