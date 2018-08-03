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С 1 августа пенсии увеличатся?
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С 1 августа пенсии увеличатся? 

АиФ Пермь 21 час назад
Фото: АиФ Пермь
Кого коснётся перерасчёт страховых пенсий в августе?
Отвечает пресс-секретарь ОПФР по Пермскому краю Елизавета Ширинкина:
«Традиционный перерасчёт страховых пенсий коснётся тех, кто продолжал свою трудовую деятельность, выйдя на заслуженный отдых в 2017 году. По Федеральному закону № 400 «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 г. будут учтены пенсионные коэффициенты (баллы) за работу в 2017 году. При этом максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента за каждый календарный год при перерасчёте учитывается в размере не более трёх. На сегодняшний день стоимость одного балла — 81,49 рубль.
Как правило, такое количество баллов можно приобрести, если пенсионер в течение года получал зарплату не менее 20 тысяч рублей в месяц. Максимальная прибавка для пенсионеров варьируется от 214,23 до 244,47 рублей».
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