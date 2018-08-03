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Банк «Восточный»: пенсионеры перестали снимать с карт наличные
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Банк «Восточный»: пенсионеры перестали снимать с карт наличные 

Банки.ру 21 час назад
В банке «Восточный» проанализировали операции по картам для пенсионеров «Тепло». Согласно данным банка, 53% клиентов предпочитают использовать карту как платежное средство и только 6% полностью снимают пенсионные средства с нее. Средний чек покупки по карте «Тепло» в указанный период составил 1 496 рублей.
Наиболее популярными для трат по карте «Тепло» в течение первых трех месяцев ее существования стали следующие сегменты: оплата коммунальных услуг, покупки в аптеках, продуктовых магазинах и супермаркетах, магазинах одежды, оплата транспорта.
В «Восточном» напомнили, что весной 2018 года банк представил дебетовую карту, по которой ее держатели, в случае зачисления на нее пенсии по старости, получают особые условия. Это начисление до 7% на остаток средств на счете (без дополнительных условий по размеру остатка и ежемесячному обороту), повышенный cash back в размере 5% при покупке картой лекарств и медицинских средств в аптеках и оплате жилищно-коммунальных услуг и пакет услуг «Крепкое здоровье», включающий бесплатные дистанционные медицинские консультации.
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