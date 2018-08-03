Банки будут защищать вкладчиков от кибермошенников

фото из социальных сетейБанки будут защищать вкладчиков от кибермошенниковНовый закон призван защитить средства граждан от кибермошенников. Банк России обязал кредитные организации приостанавливать операции по безналичным переводам и платежам, если возникают подозрения, что к счету получили доступ злоумышленники.

Изменения в законодательстве не дают банкам безоговорочное право любую карту по своему усмотрению. Они в этом и не заинтересованы: так можно лишиться клиентов. Суть закона в другом.

Во-первых, он обязывает кредитные организации бороться с кибермошенничеством и возвращать похищенные со счета средства, не дожидаясь расследования и соответствующего решения суда.

Во-вторых, банки должны рассматривать с позиций безопасности владельца счета каждую транзакцию и принимать меры, если та вызывает обоснованные подозрения.

К слову, право приостанавливать подозрительные транзакции банки имели и раньше. Те кредитные организации, которые заботятся о сохранности средств своих клиентов, использовали этот механизм. Теперь же все банки обязаны следить за тем, чтобы деньги клиентов были в безопасности и при необходимости приостанавливать операции.

Определять основные критерии транзакций, которые следует считать сомнительными, — задача Центрального Банка России, однако банки должны будут и сами дорабатывать эти критерии, исходя из модели платежного поведения своих клиентов. Об этом недавно сообщил журналистам первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев . По его словам, реагировать кредитные организации должны будут на нетипичное финансовое поведение клиента. Например, когда человек, который ежемесячно расходовал примерно равное количество средств, внезапно выводит со счета все накопленные деньги. Или если с карты одновременно осуществляются переводы крупных сумм на множество других карт.

Аналогично дело будет обстоять и со счетами юридических лиц. Если деньги уходят множеству физлиц в другие регионы, а назначение платежей не до конца понятно, операции могут быть приостановлены.

Такие транзакции не всегда будут однозначно свидетельствовать о мошеннических действиях. Однако очевидно, что большинство людей скорее предпочтет объясниться со специалистами банка, чем лишиться своих средств. Тем более, что представители кредитной организации будут обязаны сразу после приостановки подозрительной транзакции получить от клиента подтверждение ее правомерности. Поэтому важно всегда быть на связи со своим банком.

Есть еще несколько советов, как можно обезопасить себя от внезапной приостановки платежей. Если вашей картой сначала расплатились в магазине Нижнего Новгорода, а спустя пару часов — на автозаправке в Йемене — это может свидетельствовать о том, что кто-то сделал копию карты. Поэтому, собираясь за границу, лучше заранее предупредить банк о предстоящей поездке. Поставить кредитную организацию в известность следует и перед совершением покупки, стоимость которой существенно превышает объем ваших повседневных расходов.

Также полезно будет установить ограничение на максимальную сумму операции по карте и подключить услугу смс-информирования при списании, если у вас ее нет.