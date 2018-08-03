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Уведомления на уплату налогов начали рассылать вологжанам
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Уведомления на уплату налогов начали рассылать вологжанам 

Вологда.рф 19 часов назад
Фото: Вологда.рф
Налоговая кампания стартует на Вологодчине. Физическим лицам нужно оплатить налоги до 3 декабря.
Вологжанам предстоит оплатить имущественные налоги за 2017 год: за автомобили, квартиры, дома, земельные участки. Письма с логотипом Федеральной налоговой службы на конверте направляются филиалом ФКУ «Налог-сервис» из Санкт-Петербурга и доставляются «Почтой России». К налоговому уведомлению прилагаются платежные документы на уплату налогов.
Тем, кто пользуется электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и не уведомил налоговые органы о желании получать документы на бумажных носителях, уведомления предоставляются только в электронной форме.
Стоит отметить, что форма налогового уведомления в этом году несколько изменилась. Традиционно, в нем указана информация об объектах недвижимости, транспортных средствах и земельных участках, находившихся в собственности в 2017 году. Теперь здесь также включен расчет налога на доходы физических лиц, исчисленного, но не удержанного налоговым агентом. Ранее физические лица были обязаны самостоятельно декларировать такой доход и платить с него налог до 15 июля. По новым правилам, если организация или индивидуальный предприниматель выплатил физическому лицу доход и сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог, в этом случае налог рассчитывается налоговым органом и указывается в налоговом уведомлении.
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