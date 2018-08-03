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За долги в шесть миллионов рублей у ярославца отобрали Infinity
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За долги в шесть миллионов рублей у ярославца отобрали Infinity 

76.ru 16 часов назад
Фото: 76.ru
Машину отогнали на спецстоянку
У ярославца за долги забрали дорогую иномарку. Мужчина взял в кредит большую сумму денег, но отдавать не спешил. Сумма долга составила больше шести миллионов рублей. Банк обратился в суд.
Выяснилось, что у должника есть престижная иномарка Infinity. На неё наложили арест. Мужчину предупредили: если не погасит долг, то останется без машины. Но тот никак не реагировал.
— Приставы, используя приложение «Мобильный розыск», быстро установили местонахождение иномарки. Она стояла прямо в центре Ярославля. Судебные приставы подоспели как раз во время: мужчина был рядом со своим автомобилем. Поняв, что бегать бесполезно, мужчина попросил родственника отогнать машину на спецстоянку, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.
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