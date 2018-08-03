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Новый способ обмана. Что такое мисселинг и как его избежать
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Новый способ обмана. Что такое мисселинг и как его избежать 

АиФ Ставрополье 16 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
В июне этого года Банк России получил 218 жалоб от жителей Ставрополья. Более половины касаются работы банков, около четверти — страховщиков, 12% — жалобы на микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и ломбарды. Как сообщили в Южном ГУ Банка России, немало этих обращений связано с относительно новым явлением — мисселингом.
Деньгам не хозяин?
«В переводе с английского «мисселинг» — это «неправильная продажа», — разъясняет управляющий отделением «Ставрополь» Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов. — Что это значит? Под видом вкладов с повышенной доходностью клиентам могут предлагать другие услуги, как правило, разные страховки».
То есть вы страхуете жизнь, но при этом ваши деньги могут вложить в какой-нибудь выгодный для компании финансовый проект. При этом нередко скрывают информацию о рисках и других особенностях услуги. Например, не говорят о том, что при досрочном расторжении такого договора человек может потерять часть вложенных средств, иногда даже значительную.
Не рассказывают и о том, что доход по такому финансовому продукту не гарантирован. Ведь средства инвестируют в разные проекты, в том числе и в те, которые могут прогореть. Другими словами, вкладчик не хозяин своим деньгам. При этом сумма взносов и доход по договору инвестиционного страхования не застрахованы системой страхования вкладов, в отличие от «чистых» вкладов в банке.
Читайте договор
Также всё больше случаев, когда клиентам предлагают открыть депозит под более высокие проценты, но с условием, что человек вложит часть денег, например, в паевые инвестиционные фонды. При этом обещают прибыль, но не гарантируют её.
Нередко вместо договора вклада людям подсовывают договоры по сделкам с облигациями, ценными бумагами или так называемый комбинированный договор. В последнем случае одна часть средств идёт на вклад, а другая — на инвестиционное страхование.
«Уберечь себя от ненужного финансового продукта не так уж и сложно. Для этого внимательно читайте любой договор, который вы подписываете, — говорит заместитель управляющего отделением «Ставрополь» Южного ГУ Банка России Игорь Шапин. — Увы, многие клиенты финансовых организаций, подписывая документы, не пытаются разобраться в условиях и сути услуги, которую им предлагают».
Как же бороться с мисселингом?
«Рынок инвестиционных финансовых продуктов должен стать прозрачным, — продолжает Георгий Алексеевич. — Банк России настоятельно рекомендует кредитным организациям максимально полно информировать клиентов о существенных особенностях небанковских услуг. Кроме того, считаем, что финансовая организация-агент должна применять базовый стандарт по защите прав потребителей».
В июне в Санкт-Петербурге на ХХVII Международном финансовом конгрессе был подписан меморандум о взаимодействии ассоциаций, объединяющих кредитные организации, и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. По этому соглашению планируют разработать стандарты, благодаря которым можно будет бороться и с мисселингом.
Но уповать на одни только запретительные меры не стоит. Не менее важно каждому из нас повышать свою финансовую грамотность.
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