Ещё
Новый Volkswagen Touareg доступен в кредит на специальных условиях
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.00
72.00
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Новый Volkswagen Touareg доступен в кредит на специальных условиях 

Автостат 15 часов назад
Фото: Автостат
Компания Volkswagen объявила кредитные ставки на новое поколение Touareg в рамках «Volkswagen Гарант» в августе 2018 года. Процентная ставка при участии в программе начинается от 12,5%, а минимальный первоначальный взнос — от 20%. Минимальный срок кредита составляет 12 месяцев с максимальным остаточным платежом 55%, самый длительный, в свою очередь, равен 36 месяцам с остаточным платежом 40%, сообщает пресс-служба Volkswagen. Более того, существует возможность включения в сумму кредита дополнительных товаров или услуг при желании клиента.
Как отмечается, основное преимущество программы «Volkswagen Гарант» — возможность выкупа автомобиля дилером по окончании срока кредитования по цене, зафиксированной при подписании договора. Во время подписания кредитного договора с клиентом также заключается договор обратного выкупа автомобиля с указанием фиксированной выкупной стоимости (на момент окончания срока кредитования). К окончанию срока кредитования клиент точно знает остаток суммы выплат и имеет возможность выбрать один из вариантов дальнейших действий.
Напомним, российским клиентам новый Volkswagen Touareg предлагается с новой линейкой двигателей: бензиновый TSI мощностью 249 л.с., бензиновый TSI V6 340 л.с., а также дизельный TDI V6 249 л.с. Все двигатели сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Новинка доступна в трех комплектациях — Respect, Status и R-Line — по цене от 3 млн 299 тыс. рублей.
Автостат: последние новости
Volvo ХС90 в июле стал бестселлером марки в России Новая стратегия Harley Davidson обещает произвести революцию («Автостат») «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» запустил новую акцию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
Путин утвердил повышение налога706
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение